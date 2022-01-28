Помста за брата: Віталій Кличко заявив, що знає, як перемогти Ф'юрі та Джошуа

Вічний чемпіон WBC Віталій Кличко переконує, що знає як перемогти провідних боксерів важкої ваги Тайсона Ф'юрі й Ентоні Джошуа. Обидва боксери завдали поразок молодшому брату Кличка – Володимиру.

Кличко: Це були б хороші бої

Чинний мер Києва підкреслив, що вже остаточно зав'язав з боксом. Кличко, схоже, шкодує, що не перебуває у потрібному віці, щоб повернутися у ринг.

Варте уваги Джошуа, не роби цього, будь ласка, – Віталій Кличко несподівано звернувся до британця

"Я більше не виступаю. Але іноді є відчуття, що якби я був молодший і у формі, це були б хороші бої", – сказав Кличко про потенційну зустріч з Ф'юрі чи Джошуа.

50-річний Кличко, який закінчив кар'єру у 2012 році, додав, що знає, як зупинити Джошуа та Ф'юрі.

Я знаю ключ до них обох,

– заявив ексбоксер.

Джошуа та Ф'юрі – кривдники Кличка