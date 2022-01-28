Кличко: это были бы хорошие бои

Действующий мэр Киева подчеркнул, что уже окончательно завязал с боксом. Кличко, похоже, жалеет, что не находится в нужном возрасте, чтобы вернуться в ринг.

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"Я больше не выступаю. Но иногда есть ощущение, что если бы я был моложе и в форме, это были бы хорошие бои", – сказал Кличко о потенциальной встрече с Фьюри или Джошуа.

50-летний Кличко, закончивший карьеру в 2012 году, добавил, что знает, как остановить Джошуа и Фьюри.

Я знаю ключ к ним обоим,

– заявил бывший боксер.

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