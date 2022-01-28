Кличко: Це були б хороші бої
Чинний мер Києва підкреслив, що вже остаточно зав'язав з боксом. Кличко, схоже, шкодує, що не перебуває у потрібному віці, щоб повернутися у ринг.
Варте уваги Джошуа, не роби цього, будь ласка, – Віталій Кличко несподівано звернувся до британця
"Я більше не виступаю. Але іноді є відчуття, що якби я був молодший і у формі, це були б хороші бої", – сказав Кличко про потенційну зустріч з Ф'юрі чи Джошуа.
50-річний Кличко, який закінчив кар'єру у 2012 році, додав, що знає, як зупинити Джошуа та Ф'юрі.
Я знаю ключ до них обох,
– заявив ексбоксер.
Джошуа та Ф'юрі – кривдники Кличка
- Історія братів Кличків знає випадки, коли брат мстився за брата. Все розпочалося у 2000 році, коли Віталій через травму програв технічним рішення Крісу Бьорду. Уже через декілька місяців Володимир переміг Бьорда й помстився за Віталія.
- У 2003 році вже Володимир несподівано програв Коррі Сандерсу. Віталій взяв реванш за брата у 2004-у та здобув пояс WBC.
- На заході своєї кар'єри Кличко-молодший зазнав двох поразок. У 2015 році Володимир сенсаційно поступився Тайсону Ф'юрі, після чого той відмовився від реваншу.
- Останній бій на профі-ринзі Кличко провів у 2017 році й програв Ентоні Джошуа.