Помножте цю цифру на 40: відомо, яка сума влаштує Джошуа для відтермінування бою проти Усика
Джерело:ютуб-канал Boxing King Media
Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн назвав суму, заради якої британець відмовиться від реваншу з Олександром Усиком. Проте наразі вони не обговорювали цю можливість.
Джошуа влаштує 40 мільйонів доларів
За словами промоутера, Джошуа відмовиться від майбутнього поєдинку з Усиком, якщо йому заплатять 40 мільйонів доларів. Також він запевняє, що між двома командами ведуться перемовини.
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Семизначна сума відступних? Один мільйон? Якщо ви хочете, щоб Джошуа не бився з Усиком, то помножте цю цифру на 40. Зараз між двома командами йде діалог, але ми поки що не спілкувалися про це із Джошуа,
– заявив Хірн.
Та наразі промоутер не обговорював з Ентоні таку можливість.
"Я розберуся з цим, а коли зрозумію, що в цьому є можливість для Ентоні та 258 Management, ми сядемо з ними та все розпишемо. Але я не робитиму цього, поки не з'явиться слушна нагода", – сказав промоутер британця.
Він додав, що вони готові розглянути вигідні пропозиції, проте зараз це просто розмови між командами. Хірн переконує, наразі Джошуа планує битися з Усиком.
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- Українець 25 вересня сенсаційно переміг британського боксера та відібрав у нього титули чемпіона світу у важкій вазі.
- Після цього Джошуа оголосив, що активував опцію про реванш, яка була прописана у контракті.
- Зазначалося, що майбутнє протистояння між боксерами може відбутися вже навесні 2022-го року.
- Натомість з'явився ще один охочий зустрітися з Усиком на ринзі. Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що сподівається на відмову Ентоні від реваншу. А тим часом він міг би влаштувати протистояння з українцем.
- Сам же Олександр неодноразово говорив, що хотів би вийти на ринг проти Ф'юрі.
- Промоутер українця Олександр Красюк зазначив, що бій з Тайсоном може відбутися лише після реваншу з Джошуа. Також поєдинок буде можливим, якщо британець "відійде в бік".