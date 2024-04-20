Покійному редактору журналу "Футбол" Артему Франкову прийшла повістка від ТЦК

Відомий український футбольний журналіст Артем Франков помер торік від другого інсульту. Проте працівники ТЦК не знали про цю подію.

ТЦК Оболонського району міста Києва викликав покійного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова для оновлення даних та проходження ВЛК. Фото повістки опублікували в телеграм-каналі "Artем Frankov official".

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У ТЦК не знали про смерть Франкова

В документі зазначається, що Франкову потрібно з'явитися 20 квітня до Оболонського ТЦК та СП для проходження медогляду.

"Немає такого абсурду, який не міг пролізти в наше життя і поступово виявитися чимось природним", – йдеться у повідомленні телеграм-каналу.

Повістка Артему Франкову / фото Artем Frankov official

Незмінний редактор журналу "Футбол"