Покійному редактору журналу "Футбол" Артему Франкову прийшла повістка від ТЦК
Джерело:Artем Frankov official
Відомий український футбольний журналіст Артем Франков помер торік від другого інсульту. Проте працівники ТЦК не знали про цю подію.
ТЦК Оболонського району міста Києва викликав покійного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова для оновлення даних та проходження ВЛК. Фото повістки опублікували в телеграм-каналі "Artем Frankov official".
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У ТЦК не знали про смерть Франкова
В документі зазначається, що Франкову потрібно з'явитися 20 квітня до Оболонського ТЦК та СП для проходження медогляду.
"Немає такого абсурду, який не міг пролізти в наше життя і поступово виявитися чимось природним", – йдеться у повідомленні телеграм-каналу.
Повістка Артему Франкову / фото Artем Frankov official
Незмінний редактор журналу "Футбол"
- Нагадаємо, 53-річний журналіст помер у лікарні 31 жовтня 2023 року. Франков не зміг оговтатися під повторного інсульту.
- Починаючи з 1997 року Франков був незмінним головним редактором журналу "Футбол".
- Після повномасштабного вторгнення видання припинило видавати друковану версію, замінивши електронним варіантом.
- З вересня 2023 року журнал почав виходити у форматі самвидав.
- На згадку про Франкова перед матчем Динамо – Шахтар капітани команд вийшли з футболками, на яких було написано прізвище журналіста з номером 53.