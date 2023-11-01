Про це повідомив спортивний журналіст Андрій Шахов-молодший у фейсбуці.

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Пізно ввечері перестало битися серце легендарного Артема Франкова. Нашого хрещеного. Пишаюся і дякую за кожну зустріч, за кожну розмову і пораду. За все. Ви назавжди залишитеся рідною людиною. Світла памʼять, дядя Артем,

– написав Шахов.

На сторінці Франкова у телеграмі також повідомляється про смерть журналіста.

"З великим жалем та скорботою змушені повідомити, що сьогодні, 31 жовтня, о 22:40, Артем Вадимович помер", – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Франков опинився у реанімації. У нього стався вже другий інсульт.

Що відомо про Артема Франкова