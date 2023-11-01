Про це повідомив спортивний журналіст Андрій Шахов-молодший у фейсбуці.
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Пізно ввечері перестало битися серце легендарного Артема Франкова. Нашого хрещеного. Пишаюся і дякую за кожну зустріч, за кожну розмову і пораду. За все. Ви назавжди залишитеся рідною людиною. Світла памʼять, дядя Артем,
– написав Шахов.
На сторінці Франкова у телеграмі також повідомляється про смерть журналіста.
"З великим жалем та скорботою змушені повідомити, що сьогодні, 31 жовтня, о 22:40, Артем Вадимович помер", – йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що Франков опинився у реанімації. У нього стався вже другий інсульт.
Що відомо про Артема Франкова
- Артем Франков народився 24 липня 1970 року в Харкові. Він був українським спортивним журналістом.
- З 1997 – 2022 роки Артем Франков був головним редактором журналу "Футбол". Після початку повномасштабної війни видання почало виходити в електронній версії під назвою "Футбол – війна".
- Крім багаторічної роботи у журналі "Футбол", є автором кількох книг про цей вид спорту.
- Франков – Заслужений журналіст України (2005). Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (2012).
- Потрапив у сексистський скандал у 2018 під час Львівського медіафоруму.