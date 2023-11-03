Ввечері 30 жовтня пішов з життя відомий футбольний журналіст Артем Франков. Колишньому головному редактору журналу футбол було 53 роки, пише 24 Канал.

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Перед початком матчу Динамо – Шахтар хвилиною мовчання вшанували загиблих захисників України. Після цього капітани команд Володимир Бражко та Тарас Степаненко взяли футболки з прізвищем Франков та номером 53. Так українські гранди віддали шану Артему Франкову.

Капітани Динамо та Шахтаря поруч з дітьми Франкова / ФК Динамо

Ці командні футболки були передані родині футбольного журналіста. В Артема Франкова залишилося четверо дітей, двоє з яких – неповнолітні. Усі небайдужі можуть підтримати родину за посиланням.