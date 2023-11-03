Ввечері 30 жовтня пішов з життя відомий футбольний журналіст Артем Франков. Колишньому головному редактору журналу футбол було 53 роки, пише 24 Канал.
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Перед початком матчу Динамо – Шахтар хвилиною мовчання вшанували загиблих захисників України. Після цього капітани команд Володимир Бражко та Тарас Степаненко взяли футболки з прізвищем Франков та номером 53. Так українські гранди віддали шану Артему Франкову.
Капітани Динамо та Шахтаря поруч з дітьми Франкова / ФК Динамо
Ці командні футболки були передані родині футбольного журналіста. В Артема Франкова залишилося четверо дітей, двоє з яких – неповнолітні. Усі небайдужі можуть підтримати родину за посиланням.
- Нагадаємо, що Артем Франков з 1997 до 2022 рік був головним редактором журналу "Футбол". Це видання було одним з провідних футбольних журналів України.
- Франков був автором кількох книг про футбол. В тому числі багатотомних видань про чемпіонати світу та зірок світового футболу.
- Пішов з життя 31 жовтня 2023 року після перенесеного інфаркту.