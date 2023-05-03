Олімпійська чемпіонка Ріо-2016 Торі Бові померла у віці 32 років: що стало причиною смерті

Відома американська легкоатлетка Торі Бові несподівано пішла з життя у 32 роки. Титулована спортсменка ставала олімпійською чемпіонкою та двічі вигравала чемпіонат світу.

Про смерть олімпійської чемпіонки Ріо-2016 повідомили представники пресслужби агентства Icon Management. Тіло спортсменки було знайдено у її будинку у Флориді.

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Чому померла Торі Бові

Офіційно про причини передчасної смерті чемпіонки світу не повідомляється. За інформацією порталу sportsmax.tv, Торі могла покінчити життя самогубством. Кілька років тому легкоатлетка зізнавалася, що була близька до суїциду.

Президент Федерації легкої атлетики США Макс Сігель висловив співчуття з приводу смерті Бові.

Федерації легкої атлетики США глибоко сумує з приводу смерті Торі Бові, триразової олімпійської медалістки та дворазової чемпіонки світу. Талановита спортсменка, її вплив на спорт безмірний. Її буде дуже не вистачати,

– йдеться у заяві Сігеля.

Що відомо про олімпійську чемпіонку Торі Бові