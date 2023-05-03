О смерти олимпийской чемпионки Рио-2016 сообщили представители пресс-службы агентства Icon Management. Тело спортсменки было найдено в ее доме во Флориде.
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Почему умерла Тори Боуи
Официально о причинах преждевременной смерти чемпионки мира не сообщается. По информации портала sportsmax.tv, Тори могла покончить жизнь самоубийством. Несколько лет назад легкоатлетка признавалась, что была близка к суициду.
Президент Федерации легкой атлетики США Макс Сигель выразил соболезнования по поводу смерти Боуи.
Федерации легкой атлетики США глубоко унывает по поводу смерти Тори Боуи, трехкратной олимпийской медалистки и двукратной чемпионки мира. Талантливая спортсменка, ее влияние на спорт безмерно. Ее будет очень не хватать,
– говорится в заявлении Сигеля.
Что известно об олимпийской чемпионке Тори Боуи
- Тори Боуи родилась и выросла в штате Миссисипи. Спортсменка занималась баскетболом, прежде чем ее способности в легкой атлетике стали очевидны.
- В 2015 году она стала чемпионкой США в беге на 100 метров.
- В следующем году Боуи приняла участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Легкоатлетка стала чемпионкой Игр-2016 в эстафете 4х100 метров.
- Кроме того, в Бразилии она завоевала "серебро" в забеге на 100 метров, а также "бронзу" в беге на 200 метров.
- В 2017 году Боуи стала двукратной чемпионкой мира. Легкоатлетка победила на дистанции 100 метров, а также завоевала "золото" в составе спринтерской эстафеты.