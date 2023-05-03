О смерти олимпийской чемпионки Рио-2016 сообщили представители пресс-службы агентства Icon Management. Тело спортсменки было найдено в ее доме во Флориде.

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Почему умерла Тори Боуи

Официально о причинах преждевременной смерти чемпионки мира не сообщается. По информации портала sportsmax.tv, Тори могла покончить жизнь самоубийством. Несколько лет назад легкоатлетка признавалась, что была близка к суициду.

Президент Федерации легкой атлетики США Макс Сигель выразил соболезнования по поводу смерти Боуи.

Федерации легкой атлетики США глубоко унывает по поводу смерти Тори Боуи, трехкратной олимпийской медалистки и двукратной чемпионки мира. Талантливая спортсменка, ее влияние на спорт безмерно. Ее будет очень не хватать,

– говорится в заявлении Сигеля.

Что известно об олимпийской чемпионке Тори Боуи