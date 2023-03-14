Світ легкої атлетики зазнав серйозної втрати. На 77-му році пішов з життя відомий американський спортсмен Дік Фосбері. Про це повідомив Олімпійський комітет США.

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Легкоатлету у 2008 році діагностували лімфому (утворення злоякісних пухлин у лімфоцитах). Він довгий час боровся з захворюванням, але врешті решт стався рецидив.

Найбільшим успіхом Діка стала перемога на Олімпійських Іграх у 1968 році в Мехіко. Тоді він стрибнув на 2,24 метра і цей показник залишився його особистим рекордом. Кар'єру завершив у 1972 році після невдалої спроби кваліфікацію на нову Олімпіаду.

Проте особливо знаменитим спортсмен став завдяки новому стилю стрибка "Фосбері-флоп". Саме він першим почав стрибати спиною вперед, тоді як зараз така манера є звичною для легкоатлетів.

Як на мене, "флоп" був природним стилем виконання стрибків. Я просто був першим, хто його знайшов,

– зізнавався олімпійський чемпіон.

Як Фосбері стрибнув на 2.24 метра на ОІ в Мехіко:

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На Олімпіаді-1968 більшість учасників обирали "перекидний" стиль, долаючи плану рбличчям донизу. І лише Фосбері вирішив піти на нестандартний крок і взяв золото.

Цікавий факт. Вже на наступних Олімпійських Іграх 70% учасників використовували "Фосбері-флоп", а на змаганнях у 1980-му – 13 із 16-ти (тобто більше 80%).