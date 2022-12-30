Вшанували Пеле: статую Христа розмалювали кольорами прапора Бразилії – неймовірне фото
Джерело:твітер Relevo
На 83-му році життя зупинилось серце футбольної легенди Пеле. Триразовий чемпіон світу довго боровся з раком, який таки виграв боротьбу за життя у футболіста.
Сумна звістка з'явилась 29 грудня. Свої останні дні Пеле провів у колі рідних в лікарняній палаті госпіталю Альберта Ейнштейна у Сан-Паулу.
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Світ вшановує пам'ять Пеле
Весь світ оплакую велику втрату футбольної легенди. Тепер Пеле возз'єднався з Дієго Марадоною на небі. Футбольні зірки та інші впливові люди з усього світу висловлюють співчуття родині Пеле.
У Ріо-де-Жанейро теж вшанували пам'ять колишнього нападника. Статую Христа-Спасителя підсвітили кольорами національного прапора Бразилії, за яку яскраву виступав "Король футболу". Він досі залишається єдиним у світі футболістом, який тричі перемагав на чемпіонаті світу (у 1958, 1962 і 1970 роках).
Вшанування Пеле / Фото з твітеру Relevo
Останні дні у житті "Короля футболу"
- Протягом довгих років Пеле боровся з раком. Восени 2021 року колишній нападник переніс операцію з видалення пухлини в товстому кишківнику. Але хірургічне втручання не покращило стан здоров'я футболіста.
- Бразилець приймав курси хімієтерапії, які згодом перестали допомагати. Це з'ясувалось під час останнього позапланового візиту у лікарню.
- На жаль, рак продовжував прогресувати, а Пеле ставало все гірше. Останні дні футболіст провів у паліативі у колі рідних. Лікарі повідомили, що Пеле залишились жити недовго, він встиг провести із сім'єю Різдво, яке стало для легенди останнім.
- На рідному стадіоні Сантос ще завчасно почав готуватись до смерті легенди. У центральному колі стадіону "Віла Бельміро" встановили великий намет, у якому стоїть золота труна, по боках якої зображення бразильця.