82-річний "Король футболу" веде відчайдушну боротьбу за життя. Бразилець страждає від ракового захворювання, яке уразило його внутрішні органи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Мбаппе повторив гольовий рекорд легендарного Пеле на чемпіонаті світу

Останнім часом з'явилася інформація, що Пеле вже не реагує на хіміотерапію і його стан здоров'я критичний.

Пеле: слідкуйте за Бразилією на ЧС

Триразовий чемпіон світу у складі збірної Бразилії заспокоїв свої шанувальників, опублікувавши пост у Instagram. Легендарний футболіст подякував медикам лікарні імені Альберта Ейнштейна, де він проходить лікування. Крім того, Пеле закликав підтримати збірну Бразилії на ЧС-2022.

Я хочу, щоб усі були спокійні та позитивні. Я сильний, сповнений надій, і дотримуюся свого лікування, як завжди. Я хочу подякувати всій медичній бригаді за всю ту допомогу, яку я отримав. Слідкуйте за Бразилією на чемпіонаті світу! Велике вам спасибі за все,

– написав Пеле.

Нагадаємо, що свій наступний поєдинок "пентакампіони" проведуть 5 грудня. В матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 співвітчизники Пеле зіграють проти Південної Кореї. Початок поєдинку о 21:00 за київським часом.