Злидні, три перемоги на ЧС та боротьба з безжальним раком: біографія легендарного Пеле

На 82 році життя після довготривалої боротьби з раком помер легендарний футболіст Пеле. 24 канал розповідає історію успішної кар'єри єдиного у світі триразового чемпіона світу.

Едсон Арантіс ду Насіменту, а більше відомий усім як Пеле, народився 23 жовтня 1940 року в штаті Мінас-Жерайс. Майбутня зірка футболу розпочинала своє життя у злиднях. Батько Пеле намагався реалізувати себе у футболі, але прикра травма не дозволила йому дебютувати за відомий клуб Атлетіко Мінейро.

До теми Помер "Король футболу" Пеле

Перші кроки у кар'єрі Пеле

Таке життя більше не могло продовжуватись, тому родина Пеле переїхала у Бауру, коли майбутньому триразовому чемпіону світу було лише 7 років. Там Пеле робив свої перші кроки у футболі. Бразилець виступав за одну з місцевих команд. Це складно було назвати футболом – без жодних бутс, нормального покриття та навіть назви команди.



Початок кар'єри Пеле / Фото з інстаграму футболіста

Згодом команда знайшла спонсора, який повів клуб у "футбольне море" під назвою Амерікінья. Новоспечений колектив успішно виступив вже на першому турнірі, який був присвячений меру міста – Кубку Ніколя Авелоні.

Амерікінья стала першою, а Пеле був названий найкращим бомбардиром змагань. Згодом клуб втратив спонсора, але, на щастя, у команду прийшов не менш досвідчений наставник.

Віддав усю кар'єру Сантос та вляпався у борги

Коли Пеле виповнилось 15 років, ним зацікавився найтитулованіший клуб Бразилії – Сантос. Спершу бразилець награвався у "молодіжці". Але згодом вдало скористався травмою нападника головної команди Сантоса та зіграв за основу.

Перший гол у першості штату Пеле забив 7 вересня 1956 року. За перших 11 ігор нападник наколотив 17 м'ячів. А вже навесні наступного року підписав професійний контракт із Сантосом.

Кар'єра Пеле з кожним роком у Сантосі лише розквітала. Нападник 9 разів ставав найкращим бомбардиром чемпіонату штату, а 1959 рік став надгольовим – 126 м'ячів у 104 поєдинках.

До 1965 року Пеле здобув визнання у рідній Бразилії, про яке інші футболісти лише могли мріяти.

2 жовтня 1974 року став останнім днем у яскравій кар'єрі Пеле як футболіста. На 20-й хвилині матчу "Король футболу" взяв м'яч до рук та поніс його до центрального кола. Він став на коліна та подякував усім уболівальникам за підтримку. Це були останні миттєвості Пеле на футбольному полі – він повішав бутси на цвях.

Однак на цьому крапка у кар'єрі так і не була поставлена. Ключову роль зіграли у цьому аж ніяк нефутбольні фактори. Пеле погодився продовжити контракт із Сантосом, адже гроші, які він довірив одному з бізнесменів, "пішли на вітер" – футболіст збанкрутував. Згодом Пеле й взагалі опинився у боргах.



Пеле віддав усю кар'єру Сантосу / Фото з інстаграму футболіста

Після чого у кар'єрі "Короля футболу" з'явився такий клуб, як Нью-Йорк Космос із США, за який він так і не зіграв жодного матчу.

Остаточно кар'єра Пеле закінчилась 1 жовтня 1977 року.

Єдиний в історії триразовий чемпіон світу

Кар'єра у збірній була не менш яскравою. 7 липня 1957 року Пеле дебютував у футболці національної команди у товариському матчі проти Аргентини. Бойова зустріч закінчилась поразкою бразильців 1:2. Вже у своєму першому матчі за збірну Пеле показав, хто буде справжньою зіркою футболу у майбутньому, забивши гол за 45 хвилин.

Вже наступного року майбутній "Король футболу" вперше став чемпіоном світу. На шляху до фіналу Бразилія здолала Австрію, Англію, СРСР, Уельс, Францію та у вирішальному матчі за трофей Швецію (5:2). Якщо у перших двох поєдинках Пеле був у запасі, то в інших "Діко", так його називали у сім'ї, виходив на футбольне поле та відзначився голами у кожному з цих зустрічей.

У 4 матчах Пеле забив 6 голів та віддав одну результативну передачу.

Цей Мундіаль став для Пеле особливим. У чвертьфіналі майбутній "Король футболу" засмутив воротаря Уельсу та став наймолодшим автором голу на чемпіонатах світу. На той момент Пеле було лише 17 років та 239 днів.

Далі у кар'єрі Пеле був не найкращий період, а особливого слід відзначити наступний ЧС-1962, на якому бразилець відіграв лише 2 матчі.



Феєрична кар'єра "Короля футболу" у збірній Бразилії / Фото з інстаграму футболіста

Пеле повторив золотий дубль та знову став чемпіоном світу. Але цього разу не надто доклався до успіху команди. "Діко" зіграв у перших двох матчах, відзначившись одним голом та асистом.

Більше на футбольному полі Пеле не з'являвся. Все через те, що ще напередодні ЧС Пеле відчув проблеми в області паху, які ще погіршились у другому поєдинку на Мундіалі у Чилі.

Але Пеле таки став дворазовим чемпіоном світу з футболу.

Наступний ЧС-1966 став провальним для "селесао". Вже у першому матчі проти Болгарії Пеле зазнав травми та був змушений пропустити наступний поєдинок. У груповому раунді "Король футболу" ще вийшов на поле, але суперник дуже грубо зіграв проти зіркового бразильця. Після такої боротьби Пеле самостійно так і не зміг покинути футбольне поле.

Бразилія програла Португалії 3:1. Ця поразка стала для бразильців другою та не дозволила команді пробитись у плей-офф Мундіалю. На Батьківщині такий результат викликав чимале обурення серед уболівальників, а сам Пеле зробив винних у цьому провалі тренерський штаб та зазначив, що не буде грати за збірну на наступному ЧС.

Але фанати таки побачили зіркового нападника на ЧС у 1970 році. Пеле привів збірну до третього трофея чемпіонату світу, взявши участь в усіх матчах. У фіналі Бразилія впевнено переграла Італію 4:1, а Пеле відзначився голом та двома результативними передачами.

На останньому для себе Мундіалі-1970 Пеле відзначився 4 м'ячами та 6 асистами у 6 зіграних матчах.

Пеле став єдиним триразовим чемпіоном світу в історії футболу.



Пеле – єдиний триразовий чемпіон світу / Фото з інстаграму футболіста

Після чого бразилець провів за національну команду лише 5 матчів та закінчив виступи на рівні збірної. Останній поєдинок датований 18 липня 1971 року. Сталось це у товариському поєдинку на легендарному "Маракані" проти Югославії, у якому Бразилія розписала бойову мирову 2:2, а Пеле не забив, але провів на полі 90 хвилин.

Рак з'їв легендарного футболіста зсередини

Загалом провів за збірну Бразилії 92 матчі, у яких забив 77 голів та віддав 32 асисти. Пеле найкращим молодим гравцем ЧС-1958, найкращим футболістом Мундіалю у 1970 році. Отримав визнання багатьох видань та журналів, потрапив у символічну збірну чемпіонатів світу усіх часів.

Протягом декількох років Пеле вів божевільну боротьбу за життя. Його суперником став рак товстого кишківника. Восени 2021 року колишній футболіст переніс операцію з видалення пухлин, але хірургічне втручання не вирішило усіх проблем зі здоров'ям.

"Король футболу" постійно їздив у лікарню, де проходив курси хімієтерапії. Але останній візит, який відбувся наприкінці листопада 2022 року, не став для легендарного футболіста плановим.

Новий терміновий візит колишнього нападника збірної Бразилії у лікарню був пов'язаний з появою набряків та серцевою недостатністю. Крім того, бразилець був дуже неспокійним і у нього діагностували сплутаність свідомості.

Рідні та сам Пеле намагались заперечувати важкий стан колишнього футболіста про який так стрімко повідомляли ЗМІ. Легендарний футболіст закликав уболівальників стежити за матчами у Катарі, а не його здоров'ям.



Пеле боровся з раком / Фото з інстаграму легендарного футболіста

Довга боротьба за життя

На жаль, усі чутки стали реальністю – рак прогресував, а лікування вже ніяк не допомагало Пеле. Хімієтерапія не впливала на стан здоров'я легенди.

Пеле провів своє останнє Різдво у лікарняній палаті. Медики завчасно повідомили близьким, що жити бразильцю залишилось недовго. Тому останні дні життя триразовий чемпіон світу провів у колі найрідніших. 29 грудня 2022 року Пеле помер.

Сантос, рідний клуб Пеле, ще завчасно почав готуватись до смерті легенди. У центральному колі стадіону "Віла Бельміро" встановили великий намет, у якому стояла золота труна, по боках якої є зображення бразильця.