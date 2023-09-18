Раптово помер колишній футболіст юнацької збірної України Микола Ревуцький

Українська футбольна спільнота втрачає своїх представників не лише на фронті. 16 вересня відійшов у вічність колишній футболіст Прикарпаття Микола Ревуцький.

Сумну звістку у своїх соцмережах сповістила дружина колишнього футболіста Оксана Ревуцька. Серце чоловіка перестало битись у самому розквіті сил. Миколі Ревуцькому тепер назавжди 35 років.

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Пішов від нас у розквіті сил

Прощання із колишнім півзахисником івано-франківського Прикарпаття відбулось у каплиці Церкви положення пояса Пресвятої Богородиці у Львові, а 18 вересня Ревуцького поховали на Янівському кладовищі у місті Лева.

Друзі, в нашій сім‘ї сьогодні сталось велике горе. Зупинилось серце нашого Колі. Я не знаю як нам жити без нього,

– написала дружина.

Цікаві факти із футбольного шляху Миколи Ревуцького

Більшу частину своєї кар'єри вихованець івано-франківського Спартака віддав футбольному клубу Прикарпаття, за яке виступав протягом семи років.

Влітку 2011-го повішав бутси на цвях. Його останнім клубом якраз було Прикарпаття.

Також за спиною Миколи було 5 матчів за збірну України віком до 17 років та навіть відзначився голом.

Провів 73 матчі у Першій лізі України (4 голи) та 5 поєдинків у Кубку країни. У Другій лізі двічі здобував із командою срібні нагороди.

Ревуцький виступав за студентську збірну України, у складі якої двічі ставав чемпіоном Універсіад.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким Миколи Ревуцького. Вічна пам'ять!