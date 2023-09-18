Сумну звістку у своїх соцмережах сповістила дружина колишнього футболіста Оксана Ревуцька. Серце чоловіка перестало битись у самому розквіті сил. Миколі Ревуцькому тепер назавжди 35 років.

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Пішов від нас у розквіті сил

Прощання із колишнім півзахисником івано-франківського Прикарпаття відбулось у каплиці Церкви положення пояса Пресвятої Богородиці у Львові, а 18 вересня Ревуцького поховали на Янівському кладовищі у місті Лева.

Друзі, в нашій сім‘ї сьогодні сталось велике горе. Зупинилось серце нашого Колі. Я не знаю як нам жити без нього,

– написала дружина.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким Миколи Ревуцького. Вічна пам'ять!

Цікаві факти із футбольного шляху Миколи Ревуцького