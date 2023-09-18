Печальную весть в своих соцсетях известила жена бывшего футболиста Оксана Ревуцкая. Сердце мужчины перестало биться в самом расцвете сил. Николаю Ревуцкому теперь навсегда 35 лет.
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Ушел от нас в расцвете сил
Прощание с бывшим полузащитником Ивано-Франковского Прикарпатья состоялось в часовне Церкви положения пояса Пресвятой Богородицы во Львове, а 18 сентября Ревуцкого похоронили на Яновском кладбище в городе Льва.
Друзья, в нашей семье сегодня случилось большое горе. Остановилось сердце нашего Коли. Я не знаю как нам жить без него,
– написала жена.
Интересные факты с футбольного пути Николая Ревуцкого
- Большую часть своей карьеры воспитанник Ивано-Франковского Спартака отдал футбольному клубу Прикарпатье, за которое выступал в течение семи лет.
- Летом 2011-го повесил бутсы на гвоздь. Его последним клубом как раз было Прикарпатье.
- Также за спиной Николая было 5 матчей за сборную Украины в возрасте до 17 лет и даже отличился голом.
- Провел 73 матча в Первой лиге Украины (4 гола) и 5 поединков в Кубке страны. Во Второй лиге дважды завоевывал с командой серебряные награды.
- Ревуцкий выступал за студенческую сборную Украины, в составе которой дважды становился чемпионом Универсиад.