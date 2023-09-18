Печальную весть в своих соцсетях известила жена бывшего футболиста Оксана Ревуцкая. Сердце мужчины перестало биться в самом расцвете сил. Николаю Ревуцкому теперь навсегда 35 лет.

Читайте также Новый "ангел спорта": на фронте погиб титулованный боксер Андрей Огородник

Ушел от нас в расцвете сил

Прощание с бывшим полузащитником Ивано-Франковского Прикарпатья состоялось в часовне Церкви положения пояса Пресвятой Богородицы во Львове, а 18 сентября Ревуцкого похоронили на Яновском кладбище в городе Льва.

Друзья, в нашей семье сегодня случилось большое горе. Остановилось сердце нашего Коли. Я не знаю как нам жить без него,

– написала жена.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким Николая Ревуцкого. Вечная память!

Интересные факты с футбольного пути Николая Ревуцкого