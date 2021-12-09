Помер легендарний вболівальник Парамон

Помер легендарний вболівальник київського Динамо Сергій Заборовський, більш відомий як Парамон. Йому було 66 років.

Про смерть Парамона повідомляють в групах вболівальників київського Динамо. Причини смерті теж поки невідома.

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У січні 2020 року він переніс інсульт. А в липні 2021 року потрапив до лікарні, коли впав біля свого дому та сильно травмував голову. Він перебував у комі. В Динамо тоді пообіцяли взяти на себе витрати з реабілітації Парамона.

Що відомо про Парамона