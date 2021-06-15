Як повідомляє відомий журналіст Руслан Свірін, Заборовський перебуває в реанімації через падіння.

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"Парамон в реанімації. Щойно подзвонив його опікун Папа. У комі. Підключений до штучної вентиляції легенів. Упав поблизу будинку. Останній раз бачився з Сергієм на грі Україна – Нідерланди, він проривався в 13-й сектор фан-зони. Мав туди квиток.

Просив допомогти піднятися на трибуни, маючи сильні проблеми з суглобами. Без палиці на ногах не встоїть. Коли спілкувалися з Сергієм перед грою, він передбачив гол Ярмоленка", – написав журналіст.

Що відомо про Парамона?