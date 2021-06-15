Як повідомляє відомий журналіст Руслан Свірін, Заборовський перебуває в реанімації через падіння.
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"Парамон в реанімації. Щойно подзвонив його опікун Папа. У комі. Підключений до штучної вентиляції легенів. Упав поблизу будинку. Останній раз бачився з Сергієм на грі Україна – Нідерланди, він проривався в 13-й сектор фан-зони. Мав туди квиток.
Просив допомогти піднятися на трибуни, маючи сильні проблеми з суглобами. Без палиці на ногах не встоїть. Коли спілкувалися з Сергієм перед грою, він передбачив гол Ярмоленка", – написав журналіст.
Що відомо про Парамона?
- Парамон вболіває за київський клуб з 1967 року. Також відомо, що легендарний наставник Динамо Валерій Лобановський звертався до суперфана лише по імені та по-батькові.
- Понад 30 років суперфан відвідував усі матчі київського клубу. Після інциденту у матчі Ліги Європи сезону-2010/11 проти Браги, коли Сергій Заборовський намагався дати копняка лайнсмену, керівництво Динамо позбавило його привілеїв і Парамон став відвідувати матчі у статусі звичайного вболівальника.
- Відомо, що Заборовський певний час працював двірником в аеропорту "Жуляни" та інколи отримував допомогу від Динамо.