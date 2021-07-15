Що сталось з талісманом клубу

У січні 2020 року Сергій Заборовський, більше відомий як Парамон, переніс інсульт. А минулого місяця легендарний фанат столичного клубу впав біля свого будинку та сильно вдарився головою об асфальт. Уболівальник був доправлений до реанімації Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги у тяжкому стані. Парамон добу перебував у комі. Фанат прийшов до тями, але втратив зір та координацію рухів.

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Чоловік не може самостійно пересуватись, тому за ним дивиться та вже протягом 8 років допомагає у побутових справах Віталій Левицький – батько фаната киян.

Допомога Динамо

Київський клуб не зміг обійти осторонь складну ситуацію у житті Парамона. Президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що динамівці візьмуть на себе усі витрати з операції та відновлення чоловіка.

Відзначимо, що зір до Сергія Заборовського може повернутись. 66-річному уболівальнику потрібна операція з видалення катаракти. У Парамона вже заплановано МРТ, яке дасть зрозуміти, коли та де можна буде зробити хірургічне втручання. На допомогу прийшла і чисельна кількість фанатів київського клубу, які також допомогли коштами легенді ультрас.

Парамон – легенда та символ усіх фанатів Динамо. Сергій Заборовський вперше відвідав матч клубу у далекому 1967 року, коли кияни у рамках 1/16 фіналу Кубка європейських чемпіонів (зараз – Ліга чемпіонів) приймали шотландський Селтік. Той поєдинок завершився мировою 1:1.

Цікава історія про символ Динамо

Парамон вперше поїхав на виїзд підтримати Динамо у березні 1998 року. Тоді кияни у Турині зіграли матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти місцевого Ювентуса. Відтоді київський клуб не лише брав фаната з собою на поєдинки, а й дозволив перебувати уболівальнику на лаві для запасних.

У 2011 році після завершення чвертьфінальної зустрічі Ліги Європи Парамон вибіг на поле, щоб розібратись із суддями. Фанат киян дав копняка одного з арбітрів поєдинку, який видалив з поля Андрія Шевченка. Після цього Парамону було дозволено перебувати на стадіоні лише на трибунах.