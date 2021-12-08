Ще одна футбольна втрата

Сумну звістку про футбольну втрату повідомив російський клуб Ростов, де останні роки працював спеціаліст. Причина смерті не повідомляється.

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Відзначимо, що не лише тренерська кар'єра була у житті наставника. Ігор Гамула мав у своєму досвіді роботу у ролі експерта на телебаченні та ведучого авторської програми на ТРК "Футбол".

Що відомо про Ігоря Гамулу

За свою кар'єру фахівець пропрацював у декількох клубах. Розпочав свій тренерський шлях ще у 1992 році, очоливши Таврію. Із 2002 – 2005 років працював у російському Чорноморці.

Є у його кар'єрі і латвійський період. Після поїздок іноземними країнами повернувся у рідну Україну. У 2009 році очолив Закарпаття, на чолі клубу провів 56 матчів та через два роки поїхав у російський Ростов, де працював до грудня 2020 року.

Спершу був скаутом, згодом став виконувачем обов'язків тренера, а через деякий час офіційно зняв приставку "в.о." У 2018 році повернувся до скаутської роботи.