Польський клуб з ганьбою вилетів з Ліги чемпіонів: український воротар пропустив 5 голів

Польський Лех з Познані вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів, програвши з розгромним рахунком Карабаху з Азербайджану. За польску команду зіграв український воротар Артур Рудько.

Перший матч у Польщі закінчився мінімальною перемогою господарів. Що залишало їм хороші шанси на прохід в наступний раунд. Ще кращими ці шанси стали, коли Вельде вже на першій хвилині матчу в Баку забив у ворота суперника.

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Та далі забивали лише господарі поля у ворота українця. Ще до перерви Рудько пропустив двічі.

Коли рахунок став 3:1, на поле вийшов Георгій Цитаїшвілі. Орендований у київського Динамо гравець мав допомогти врятувати гру для Леха. Але не зумів. Натомість Рудько після цього пропустив ще двічі.

Але одного українця в цьому звинувачувати не варто. Якщо ще в першому таймі його команда боролася на полі, то у другому таймі повністю віддала ініціативу супернику, не завдавши жодного удару по воротах Карабаха. Натомість по воротах Рудька пробивали аж 12 разів, шість з яких – у площину воріт. Без помилок не обійшлося, але і рятував українець теж чимало.

Тож у підсумку Карабах розгромив суперника з рахунком 5:1 та пройшов у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.

Натомість Лех після цієї принизливої поразки вилетів з турніру. Тепер команда гратиме у другому кваліфікаційному раунді чемпіонського шляху Ліги конференцій.

Відеоогляд матчу Карабах – Лех