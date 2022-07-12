Первый матч в Польше завершился минимальной победой хозяев. Что оставляло им хорошие шансы на проход в следующий раунд. Еще лучше эти шансы стали, когда Вельде уже на первой минуте матча в Баку забил в ворота соперника.

Стоит внимания Манчестер Юнайтед разгромил Ливерпуль 4:0 в первом матче под руководство нового тренера.

Но дальше забивали только хозяева поля в ворота украинца. Еще до перерыва Рудько пропустил дважды.

Когда счет стал 3:1, на поле вышел Георгий Цитаишвили. Арендованный у киевского Динамо игрок должен помочь спасти игру для Леха. Но не смог. Рудько после этого пропустил еще дважды.

Но одного украинца в этом винить не стоит. Если еще в первом тайме его команда боролась на поле, то во втором тайме полностью отдала инициативу сопернику, не нанеся ни одного удара по воротам Карабаха. По воротам Рудька пробивали аж 12 раз, шесть из которых – в створ ворот. Без ошибок не обошлось, но и спас украинец тоже немало.

Так что в итоге Карабах разгромил соперника со счетом 5:1 и прошел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Лех же после этого унизительного поражения вылетел из турнира. Теперь команда будет играть во втором квалификационном раунде чемпионского пути Лиги конференций.

Видеообзор матча Карабах – Лех