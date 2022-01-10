Польський боксер нокаутував суперника ударами у повітря: кумедне відео

Польський боксер Дам'ян Книба здобув перемогу нокаутом над марокканцем Аажддіном Ааджоуром. Поєдинок завершився вже у першому раунді.

Впав від повітря

На повторі неважко розглянути, що Книба у своїй атаці жодного разу акцентовано не доніс рукавичку до голови суперника.

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Поляк не сильно відштовхнув марокканця, а той почав показувати, що отримав травму, присівши на канвас.

Відео кумедного нокауту