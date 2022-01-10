Упал от воздуха
На повторе нетрудно рассмотреть, что Книба в своей атаке ни разу акцентированно не донес перчатку до головы соперника.
К слову Юная украинская боксерша-вундеркинд поразила сеть своей тренировкой: отреагировал даже Льюис
Поляк не сильно оттолкнул марокканца, а тот начал показывать, что получил травму, присев на канвас.
Видео забавного нокаута
- Продолжить бой Ааджоур не смог, тем самым потерпев третье поражение в карьере. На его счету также значится четыре победы и две ничьи.
- Книба проводил пятый поединок на профессиональном ринге. Все они завершились победами поляка.