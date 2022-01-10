Упал от воздуха

На повторе нетрудно рассмотреть, что Книба в своей атаке ни разу акцентированно не донес перчатку до головы соперника.

К слову Юная украинская боксерша-вундеркинд поразила сеть своей тренировкой: отреагировал даже Льюис

Поляк не сильно оттолкнул марокканца, а тот начал показывать, что получил травму, присев на канвас.

Видео забавного нокаута