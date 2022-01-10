На відео дівчинка однією рукою жонглювала м'ячем, а другою била по пневмогруші. При цьому спортсменка балансувала на дошці. Все це вона робила водночас.

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Взірвала мережу

Заняття Кіри привернули до себе увагу провідних промоутерських компаній світу. Top Rank та DAZN Boxing опублікували ролик із тренування українки у себе в соцмережах.

Також не залишився осторонь колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Леннокс Льюїс. Британець виклав у інстаграмі відео, де показано тренування Макогоненка.

"Менні (Стюард, – ред.) ніколи не змушував мене робити таке. Чудова робота", – написав Льюїс.

Що відомо про Кіру Макогоненко

Макогоненко є чемпіонкою Європи. На даний момент на її рахунку 57 поєдинків, у всіх вона перемогла.

Окрім цього, дівчинка займається спортивною гімнастикою. Її батько – чемпіон світу та Європи з кікбоксингу Артем Макогоненко. Мати Ірина працює гінекологом.

Раніше вона викликала фурор іншим трюком, коли із зав'язаними очима боксувала, одночасно крокуючи назад біговою доріжкою.