Впав від повітря
На повторі неважко розглянути, що Книба у своїй атаці жодного разу акцентовано не доніс рукавичку до голови суперника.
До слова Юна українська боксерка-вундеркінд вразила мережу своїм тренуванням: відреагував навіть Льюїс
Поляк не сильно відштовхнув марокканця, а той почав показувати, що отримав травму, присівши на канвас.
Відео кумедного нокауту
- Продовжити бій Ааджоур не зміг, тим самим зазнавши третьої поразки в кар'єрі. На його рахунку також значиться чотири перемоги та дві нічиї.
- Книба проводив п'ятий поєдинок на професійному ринзі. Усі вони завершилися перемогами поляка.