Впав від повітря

На повторі неважко розглянути, що Книба у своїй атаці жодного разу акцентовано не доніс рукавичку до голови суперника.

До слова Юна українська боксерка-вундеркінд вразила мережу своїм тренуванням: відреагував навіть Льюїс

Поляк не сильно відштовхнув марокканця, а той почав показувати, що отримав травму, присівши на канвас.

Відео кумедного нокауту

  • Продовжити бій Ааджоур не зміг, тим самим зазнавши третьої поразки в кар'єрі. На його рахунку також значиться чотири перемоги та дві нічиї.
  • Книба проводив п'ятий поєдинок на професійному ринзі. Усі вони завершилися перемогами поляка.