Попри відмову росіян: Польща скасувала етап Кубка світу з фехтування через допуск гравців з РФ

Поляки обурені рішенням Міжнародної федерації фехтування через дозвіл на участь у змаганнях для спортсменів з країн-терористок. Турнір мав пройти у Познані в середині квітня.

Нещодавно Міжнародний олімпійський комітет прийняв ганебне рішення щодо допуску спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Попри війну в Україні, організація дозволила федераціям заявляти гравців з цих країн.

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Виступати вони зможуть лише під нейтральним прапором та в разі дотримання антивоєнних вимог. Частина федерацій ще до рішення МОК дали зелене світло для росіян та білорусів.

Серед них – Міжнародна федерація фехтування, яка ще до рішення МОК оголосила про допуск спортсменів країн-терористок. Це викликало масовий спротив серед представників цивілізованого світу та хвилю скасованих турнірів.

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Раніше Німеччина, Франція та Фінляндія скасували етапи Кубка світу з фехтування через можливий приїзд росіян. Тепер же через скандальне рішення федерації проводити змагання жіночого КС відмовилась Польща.

Наша країна-сусідка наголосила, що рішення Міжнародної федерації фехтування не дає можливості для господарки змагань самостійно не допускати росіян, які підтримують війну. Турнір у Польщі мав пройти з 21 по 23 квітня в Познані.

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Цікаво, що нещодавно самі росіяни відмовились їхати на Кубок світу в Польщу. Окупанти скаржаться, що умова не підтримувати війну є свавіллям. Втім навіть ця заява не завадила поляками скасувати етап КС.