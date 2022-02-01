Поліція Києва перевіряє можливі версії смерті боксера Володимира Вірчиса

У Києві поліція перевіряє можливі версії смерті відомого українського боксера Володимира Вірчиса. Поліцейські перевіряють наявність у боксера проблем в особистому та професійному житті.

Можливі версії смерті Вірчиса

Основними версіями смерті боксера є скоєння самогубства або ж доведення до самогубства.

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Основними із них є вчинення самогубства або ж доведення до самогубства. У рамках кримінального провадження опитуються рідні Володимира Вірчиса, його друзі та знайомі, свідки та очевидці події,

– йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про те, чи мав Вірчис із кимось неприязні відносини або ж боргові зобов’язання.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією – умисне вбивство з позначкою "самогубство".

Що відомо про смерть боксера