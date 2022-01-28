Пресслужба київської поліції повідомила, що Вірчиса знайшли із зашморгом на шиї. Наразі тіло покійного відправили на судово-медичну експертизу. Вона встановить причину смерті.

Зауважте Помер відомий український боксер Володимир Вірчис, – ЗМІ

Як зазначили правоохоронці, з повідомленням про зникнення боксера до них вранці 28 січня звернулася жінка. Вона заявила, що її чоловік уночі пішов з дому та не повернувся.

Жінка описала зовнішність зниклого і правоохоронці запросили її на впізнання загиблого, якого виявили вночі. У результаті було встановлено, що загиблим виявився український боксер Володимир Вірчис,

– мовиться у повідомленні.

Вірчис незадовго до смерті просив про допомогу

У мережі 5 січня Вірчис опублікував пост із проханням про допомогу.

"Напевно знайдуться, не дай Боже, звичайно, люди, які доходили до стану відчаю, після того, як їх "кинули" близькі друзі на довірі? Чи можна стартувати з 0? Руки є, ноги є, мозку трохи не вистачає. Поділіться гірким досвідом, я думаю багатьом цікаво буде, просто соромляться. Якщо що, пишіть у приват. Дещо дивно виглядає, коли боксери за допомогою звертаються", – зізнався боксер.

Зауважте! Журналіст Денис Казанський повідомив, що Вірчис приходив на суд у справі Катерини Гандзюк. Там він публічно вимагав у Владислава Мангера – одного з підозрюваних – повернути його борг. За словами журналіста, раніше Вірчис та Мангер товаришували.