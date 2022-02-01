Можливі версії смерті Вірчиса
Основними версіями смерті боксера є скоєння самогубства або ж доведення до самогубства.
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Основними із них є вчинення самогубства або ж доведення до самогубства. У рамках кримінального провадження опитуються рідні Володимира Вірчиса, його друзі та знайомі, свідки та очевидці події,
– йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про те, чи мав Вірчис із кимось неприязні відносини або ж боргові зобов’язання.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією – умисне вбивство з позначкою "самогубство".
Що відомо про смерть боксера
- ЗМІ повідомили про смерть Вірчиса у четвер, 28 січня. Володимир – колишній боксер важкої ваги, влітку йому мало виповнитися 49 років.
- Тіло спортсмена знайшли із зашморгом на шиї. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, але з позначкою "самогубство".
- На початку січня чоловік опублікував у соцмережі допис, в якому просив про допомогу. Він закликав поділитися досвідом тих, хто у відчаї після того, як "кинули" близькі друзі.
- Денис Казанський зауважив, що напередодні смерті Вірчис приходив на суд до Владислава Мангера, з яким раніше товаришував. Чоловік вимагав, аби той повернув йому борг.