Возможные версии смерти Вирчиса
Основными версиями смерти боксера являются совершение самоубийства или доведение до самоубийства.
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Основными из них являются совершение самоубийства или доведение до самоубийства. В рамках уголовного производства опрашиваются родные Владимира Вирчиса, его друзья и знакомые, свидетели и очевидцы происшествия,
– говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители проверяют информацию о том, имел ли Вирчис с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства.
Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации – умышленное убийство с отметкой "самоубийство".
Что известно о смерти боксера
- СМИ сообщили о смерти Вирчиса в четверг, 28 января. Владимир – бывший боксер тяжелого веса, летом ему должно было исполниться 49 лет.
- Тело спортсмена нашли с петлей на шее. Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном убийстве, но с отметкой "самоубийство".
- В начале января мужчина опубликовал в соцсети сообщение, в котором просил о помощи. Он призвал поделиться опытом тех, кто в отчаянии после того, как "кинули" близкие друзья.
- Денис Казанский отметил, что накануне смерти Вирчис приходил на суд к Владиславу Мангеру, с которым раньше дружил. Мужчина требовал, чтобы тот вернул ему долг.