Боксер був у депресії

Про смерть Вірчіса стало відомо у п'ятницю, 28-го січня. Український ексбоксер пішов з життя на 49-році.

До слова Помер легендарний масажист та фізіотерапевт київського Динамо

За інформацією Obozrevatel, останнім часом колишній боксер перебував у депресії.

Що відомо про Вірчіса

Вірчіс був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF (2003 – 2004), інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO (2005 – 2006).

На професійному ринзі боксер провів 28 боїв і здобув 26 перемог (21 нокаутом). У його пасиві дві поразки.



Володимир Вірчіс / Фото Obozrevatel

Новина доповнюється...