За даними журналістів, у Вірчиса була депресія, яка і могла підштовхнути його до страшного вчинку.

Детальніше Помер відомий український боксер Володимир Вірчис, – ЗМІ

Про психологічний стан боксера може свідчити й один з його постів у фейсбук, датований 5 січня. Там він звертається по допомогу.

Напевно знайдуться, не дай Боже, звичайно, люди, які доходили до стану відчаю, після того, як їх "кинули" близькі друзі на довірі? Чи можна стартувати з 0? Руки є, ноги є, мозку трохи не вистачає.) Поділіться гірким досвідом, я думаю багатьом цікаво буде, просто соромляться.) Алкоголь і наркотики не пропонувати). Може, разом щось придумаємо? Якщо що, пишіть у приват. Дещо дивно виглядає, коли боксери за допомогою звертаються,

– написав тоді Вірчис.

Деталей смерті Вірчиса поки немає. За повідомленням журналістів, він в четвер, 27 січня, вийшов з дому і не повернувся.