За даними журналістів, у Вірчиса була депресія, яка і могла підштовхнути його до страшного вчинку.
Детальніше Помер відомий український боксер Володимир Вірчис, – ЗМІ
Про психологічний стан боксера може свідчити й один з його постів у фейсбук, датований 5 січня. Там він звертається по допомогу.
Напевно знайдуться, не дай Боже, звичайно, люди, які доходили до стану відчаю, після того, як їх "кинули" близькі друзі на довірі? Чи можна стартувати з 0? Руки є, ноги є, мозку трохи не вистачає.) Поділіться гірким досвідом, я думаю багатьом цікаво буде, просто соромляться.) Алкоголь і наркотики не пропонувати). Може, разом щось придумаємо? Якщо що, пишіть у приват. Дещо дивно виглядає, коли боксери за допомогою звертаються,
– написав тоді Вірчис.
Деталей смерті Вірчиса поки немає. За повідомленням журналістів, він в четвер, 27 січня, вийшов з дому і не повернувся.
- Володимиру Вірчису було 48 років.
- На професійному ринзі боксер провів 28 боїв і здобув 26 перемог. 21 перемога була здобута нокаутом.
- Останній бій на професійному ринзі Вірчис провів 24 жовтня 2009 року, здолавши Едгарса Калнарса.
- Володимир Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF (2003 – 2004), інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO (2005 – 2006).
- У 2008 році міг битися проти Віталя Кличка за пояс чемпіона світу за версією WBC. Але програв це право кубинцю Хуану Карлосу Гомесу.