Яремчук відреагував на обстріл Львова

Форвард Бенфіки та збірної України Роман Яремчук відреагував на ракетний обстріл окупантів. Адже ворожі сили нанесли авіаудар по його рідному місту Львову.

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Футболіст опублікував фото пожежі на одній з електростанцій Львова.

Сьогодні ці покидьки скинули бомби на моє рідно місто,

– написав Яремчук.



3 травня окупанти обстріляли Львів / Фото з інстаграму футболіста

Український футболіст не стоїть осторонь останніх подій, він робить все можливе для перемоги України. Раніше він розповідав, що разом з іншими футболістами допомагав доставити бронежилети для ЗСУ у Чернігів.

Проте найбільше Роман допомагає в Португалії. За його словами, наразі в Лісабоні проживає дуже багато українців. Він часто бачить автомобілі з українськими номерами, а також синьо-жовті стрічки.

Футболіст запевнив, що можна навіть зробити окремий сектор для його земляків на стадіоні Бенфіки.

Яремчук особисто допомагав облаштувати куточок для українців у столиці Португалії.

До того ж гравець збірної стурбований мовним питанням у країні. Він наголосив, що в Україні повинна бути лише одна мова – українська.

Незабаром Роман доєднається до розташування збірної України, яка розпочне підготовку до гри плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії.

Окупанти завдали ракетного удару по Львівщині