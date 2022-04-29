Яремчук: Намагаюся більше допомагати людям, які у Португалії

Роман розповів, що разом зі своїми знайомими він допомагав доставити бронежилети у Чернігів. Також футболіст підтримує своїх земляків у Португалії.

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З легіонерами, які грають за кордоном, ми допомогли зібрати досить велику суму на ЗСУ. А потім, коли почалися бої у Чернігові, я з хлопцями зі Львова допомагав, щоб доставити бронежилети в Чернігів. Наразі я намагаюся більше допомагати людям, які перебувають у Португалії,

– сказав Роман.

Сам футболіст народився у Львові, проте батьки його дружини жили у Чернігові. Вони тривалий час переховувалися від обстрілів. Щоб допомогти їм з евакуацією Яремчук звернувся до Андрія Ярмоленка.

Гравець Вест Хему допоміг своєму колезі. Батьки дружини Романа успішно виїхали з Чернігова.

До слова. Українські легіонери у перші дні війни сформували фонд допомоги армії. До нього, зокрема, увійшли Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, Віталій Миколенко, Сергій Ребров, Віктор Коваленко, Роман Яремчук та інші гравці.

Лише у перші дні заснування фонду їм вдалося зібрати близько 500 тисяч євро.