Яремчук: В Україні нікого не принижують, якщо хтось говорить російською

Форвард Бенфіки відверто розповів, якою мовою спілкуються в його родині. Роман Яремчук публічно та у колі сім'ї говорить виключно українською, а от його дружина розмовляє суржиком. Щодо дитини, то футболіст спілкується з сином державною мовою.

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Роман Яремчук запевнив, що після 24 лютого мовне питання в Україні знову "підійнялось на вуха", коли інформаційний простір заповнений провокаціями. На думку нападника збірної, в країні повинна бути лише одна мова – українська.

Однак, якщо хтось хоче розмовляти російською, то це виключно його вибір. Яремчук зауважив, що багато його друзів із Динамо та Шахтаря говорять російською. В Україні немає такого моменту, щоб принижували людей, які розмовляють мовою ворога.

Я вважаю, що в Україні має бути одна мова – українська. Це моє бачення, якого я завжди дотримуюсь. Моя думка, що наші діти мають вивчати лише українську мову, а якщо ти хочеш спілкуватися російською, будь ласка, йди розмовляй – це твій вибір. В Україні нікого не принижують, якщо хтось говорить російською і ніколи такого не було,

– сказав Яремчук.

Відзначимо, що усі інтерв'ю Яремчук дає виключно українською.

Вже у травні Роман доєднається до розташування збірної України, яка розпочне підготовку до гри плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії.