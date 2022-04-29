Яремчук: Деякі футболісти із Бенфіки долучилися допомогти

З перших днів повномасштабної війни Роман вирішив допомагати українцям, які тікали від епіцентру бойових дій. Він розповів про прихисток для своїх земляків у Лісабоні.

До речі Яремчук розповів, як допомагав доставити бронежилети в Чернігів

"Я одразу зв'язався з людьми, які допомагають українцям, які приїжджають сюди. Ми надали 40 дітям дитячий садок на 4 місяці – тобто всі українські діти, які приїжджають до Португалії, зупиняються у цьому дитячому садку. Вони мають все. Ми їм купили ліжка, сплатили повністю харчування, сплатили зарплату вчителям.

Також деякі футболісти із Бенфіки до цього долучилися. Але я не хочу називати прізвище. Я думаю, що вони також цього не хочуть. Я скажу, що їх небагато. Один футболіст, до речі, грав у Росії. Я гадаю, ви здогадаєтеся", – сказав Яремчук.

Сектор для українців

За словами футболіста, він досить часто чує на вулиці українську мову, бачить авто з українськими номерами та синьо-жовті стрічки.

Дуже багато. Я розумію, що у Польщі, Молдові, Румунії дуже багато наших, але в Португалії, коли я їжджу машиною, бачу українські номери та українські стрічки,

– зазначив гравець.

"Дуже багато хто розмовляє українською мовою. На стадіоні вже можна створити новий сектор для українців. Дуже багато українців", – додав Роман.

Також Яремчук допомагає і нашим ЗСУ. Українські легіонери у перші дні війни сформували фонд допомоги армії.