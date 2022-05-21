Поки я треную збірну України, матчу проти Росії не буде, – Петраков

Олександр Петраков жорстко, але справедливо прокоментував звірства росіян, які скинули у помийну яму спорт ворожої країни. Збірна України ніколи не вийде на одне футбольне поле з Росією.

Петраков: Росіян треба усунути від усіх спортивних змагань

У відвертому інтерв'ю Олександр Петракова запевнив, що збірна України ніколи не зіграє навіть товариський матч зі Росією, поки він буде головним наставником команди.

Цікаво дізнатись Петраков розкрив найближчі плани збірної України у рамках підготовки до гри проти Шотландії

Цього точно не буде, поки я треную збірну,

– відповів Петраков.

За словами тренера, після 24 лютого росіяни зробили усе можливе, щоб назавжди розірвати стосунки з українцями та усім цивілізованим світом. Навіть десятки років не зможуть загоїти ту рану, яка тепер є на серці українського народу.

Також український коуч не роз'єднує спорт та політику, тому вважає, що російські спортсмени повинні бути усунені від усіх спортивних змагань і це щонайменше на п'ять наступних років. Петраков впевнений, що прихильникам тирана Володимира Путіна не місце на європейській арені.

Я вважаю, що росіян треба усунути від усіх спортивних змагань щонайменше на п'ять років. Мінімум! Ці сволоти не мають права брати участь у мирних змаганнях, де наголошуються на людських цінностях. Якщо вони підтримують свого Путіна, то нехай сидять у себе та змагаються між собою. У світі панують мир та любов. А вони не знають, що це таке,

– сказав тренер "синьо-жовтих"

Збірна України готується до Шотландії