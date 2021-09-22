Погрожували задушити: тренери жорстко побили ексгравців клубу після прохання виплатити зарплату
Джерело:Podrobno.uz
Неприпустимий випадок стався у футбольному клубі з Узбекистану. Тренери побили двох колишніх футболістів команди після прохання виплатити їм зарплату.
Жорстко побили футболістів через зарплату
Футболісти Сурхан Жавохір Есонкулов і Акром Ходжаєв попросили керівництво колишнього клубу виплатити їм зарплату, яку затримали. За що отримали на горіхи. У Сурхані жорстко побили гравців.
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Гравців протягом шести місяців годували обіцянками, а вкінці просто послали на усіх чотири сторони колишніх підопічних. На що клуб отримав ідентичну відповідь від футболістів. Жавохір і Ходжаєв зробили те ж саме на дверях клубного офісу.
Після цього до футболістів зателефонували із клубу та заявили, що вони можуть прийти і забрати свої зароблені гроші. Однак зустріч була непривітною. Спершу дісталось Ходжаєву, який приїхав в офіс першим. Представники клубу побили футболіста битою та погрожували викинути через вікно на вулицю.
Згодом до офісу прибув й Есонкулов, якого також закрили у приміщенні. Фізично познущались над гравцями наставники команди. Інші били битами та стільцями. Чоловіки навіть заявляли, що хочуть задушити футболістів.
Есонкулов таки повідомив правоохоронцям, що його побили чотири людини.
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Пояснення клубу
Після цього футбольний клуб виступив з офіційною заявою щодо цього інциденту. У Сурхані простував усі словами футболістів. Гравці перед розірванням контракту підписали угоди, у яких було вказано, що у гравців немає жодних фінансових претензій до клубу.У заяві команди також йде мова, що експідопічні змовилися і залишили біля дверей офісу образливі слова стосовно керівника клубу. Після цього капітан команди Асрор Гафуров запросив ображених гравців в офіс, щоб ті пояснили свій вчинок. У результаті розмови між ними стався конфлікт. Присутні зупинили сутичку та помирили обидві сторони.