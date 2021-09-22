Жорстко побили футболістів через зарплату

Футболісти Сурхан Жавохір Есонкулов і Акром Ходжаєв попросили керівництво колишнього клубу виплатити їм зарплату, яку затримали. За що отримали на горіхи. У Сурхані жорстко побили гравців.

Варто побачити Поле – вбивця: лікар біг допомогти футболісту, але отримав травму – курйозне відео

Гравців протягом шести місяців годували обіцянками, а вкінці просто послали на усіх чотири сторони колишніх підопічних. На що клуб отримав ідентичну відповідь від футболістів. Жавохір і Ходжаєв зробили те ж саме на дверях клубного офісу.

Після цього до футболістів зателефонували із клубу та заявили, що вони можуть прийти і забрати свої зароблені гроші. Однак зустріч була непривітною. Спершу дісталось Ходжаєву, який приїхав в офіс першим. Представники клубу побили футболіста битою та погрожували викинути через вікно на вулицю.

Згодом до офісу прибув й Есонкулов, якого також закрили у приміщенні. Фізично познущались над гравцями наставники команди. Інші били битами та стільцями. Чоловіки навіть заявляли, що хочуть задушити футболістів.