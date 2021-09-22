Жорстко побили футболістів через зарплату Футболісти Сурхан Жавохір Есонкулов і Акром Ходжаєв попросили керівництво колишнього клубу виплатити їм зарплату, яку затримали. За що отримали на горіхи. У Сурхані жорстко побили гравців. Варто побачитиПоле – вбивця: лікар біг допомогти футболісту, але отримав травму – курйозне відео Гравців протягом шести місяців годували обіцянками, а вкінці просто послали на усіх чотири сторони колишніх підопічних. На що клуб отримав ідентичну відповідь від футболістів.Жавохір і Ходжаєв зробили те ж саме на дверях клубного офісу. Після цього до футболістів зателефонувалиіз клубу та заявили, що вони можуть прийти і забрати свої зароблені гроші. Однак зустріч була непривітною. Спершу дісталось Ходжаєву, який приїхав в офіс першим. Представники клубу побили футболіста битою та погрожували викинути через вікно на вулицю. Згодом до офісу прибувйЕсонкулов, якого також закрили у приміщенні. Фізично познущались над гравцями наставники команди. Інші били битами та стільцями. Чоловіки навіть заявляли, що хочуть задушити футболістів. Оце так! Після кривавого побиття колишніх гравців команди переодягнули у чистий одяг, щоб спекатись від доказів та відпустили. Футболістів попередили, що не варто йти у поліцію, адже це не принесе жодної користі гравцям.Керівництво футбольної команди "прикриють" в адміністрації президента Узбекистану. Есонкулов таки повідомивправоохоронцям, що його побили чотири людини. Есонкулов розповів про все поліції: відео Пояснення клубу Після цього футбольний клуб виступив з офіційною заявою щодо цього інциденту. У Сурхані простував усі словами футболістів. Гравці перед розірванням контракту підписали угоди, у яких було вказано, що у гравців немає жодних фінансових претензій до клубу. У заяві команди також йде мова, що експідопічні змовилися і залишили біля дверей офісу образливі слова стосовно керівника клубу. Після цього капітан команди Асрор Гафуров запросив ображених гравців в офіс, щоб ті пояснили свій вчинок. Урезультаті розмови між ними стався конфлікт. Присутні зупинили сутичку та помирили обидві сторони.