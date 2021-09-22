Травма медичного працівника на полі

В одному з епізодів після боротьби гравець отримав травму. На допомогу футболісту побігли медики, які хотіли винести за межі футбольного поля потерпілого на ношах.

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Щось пішло не за планом. Один чоловік із медичного персоналу сам травмувався поки біг до футболіста. Працівник медичної бригади потягнув м'яз, кинув носилки та накульгуючи впав на газон.