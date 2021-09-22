Жестко избили футболистов за зарплату

Футболисты Сурхан Жавохир Есонкулов и Акром Ходжаев попросили руководство бывшего клуба выплатить им зарплату, которую задержали. За что получили на орехи. В Сурхане жестко избили игроков.

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Игроков в течение шести месяцев кормили обещаниями, а в конце просто послали на все четыре стороны бывших подопечных. На что клуб получил идентичный ответ от футболистов. Жавохир и Ходжаев сделали то же самое на дверях клубного офиса.

После этого к футболистам позвонили из клуба и заявили, что они могут прийти и забрать свои заработанные деньги. Однако встреча была неприветливой. Сперва досталось Ходжаеву, который приехал в офис первым. Представители клуба избили футболиста битой и угрожали выбросить через окно на улицу.

Впоследствии в офис прибыл и Эсонкулов, которого также закрыли в помещении. Физически поиздевались над игроками наставники команды. Другие били битами и стульями. Мужчины даже заявляли, что хотят задушить футболистов.

Вот так! После кровавого избиения бывших игроков команды переодели в чистую одежду, чтобы избавиться от улик и отпустили. Футболистов предупредили, что не стоит идти в полицию, ведь это не принесет никакой пользы игрокам. Руководство футбольной команды "прикроют" в администрации президента Узбекистана.

Эсонкулов таки сообщил правоохранителям, что его избили четыре человека.

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