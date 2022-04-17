Погрожували його сім'ї: чому Усик чітко не відповідав на запитання про Крим

Дружина Олександра Усика відверто розповіла про постійні погрози її сім'ї. Катерина зізналась, чому її чоловік довгий час не висловлював своєї позиції щодо Криму.

Катерина Усик: Якщо ти не знімеш прапор України – машину підірвуть

Катерина Усик відверто зізналась про погрози, які лились у сторону родини через українську позицію, живучи у Криму. Адже до 2017 року дружина проживала саме півострові. Це все стримувало Олександра чітко відповідати про "Чий Крим?", яке постійно лунало від журналістів.

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Катерина отримувала погрози від невідомих через те, що їздила в автівці з українським прапором. Один із її знайомих одного разу повідомив дружині чемпіона світу шокуючу новину: "Мені передали, якщо ти не знімеш прапор України – машину підірвуть".

На щастя, все це було лише на рівні слів.

Родині Олександра Усика серйозно погрожували. Доходило навіть до того, що обіцяли прийти у дім, дружину забрати у СІЗО, а дітей віддати у дитячий будинок.

Коли Сашка проплачені журналісти постійно запитували: "Чий Крим?", паралельно йшли погрози нашій родині. Всі знали, де я живу, а вони були здатні на все, що завгодно. Саня просто не міг висловити свою позицію. Дійшло до того, що погрожували прийти додому, знайти щось заборонене в Росії та віддати мене до СІЗО, а дітей до дитбудинку. Ви ж розумієте, що якби вони хотіли щось знайти, то знайшли! Ось вам і відповідь, чому Сашко нічого не міг сказати,

– розповіла дружина українського боксера.

"Вони думають, що бити дружину – це окей"

Катерина додала, що далі отримує погрози зі словами "Заберу твій дім". Однак дружина готова віддати його, адже усі кримчани знають, що рано чи пізно, але тимчасово окупований Росією Крим повернеться до України.

Коли я їздила в Україну, кримські прикордонники дивилися мій паспорт і говорили, сміючись: "Ви дружина боксера, він, напевно, б'є". Уявляєте, яке у них перекручене поняття реальності? Вони думають, що бити дружину — це окей. Які ми наф*г брати? Ми зовсім різні,

– додала Катерина Усик.