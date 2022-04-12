Катерина Усик: Як він може знати взагалі, що у нас
Дружина українського боксера розповіла деталі розмови між Усиком та Повєткіним. Російський спортсмен під час спілкування почав заявляти, що в Україні щось не так, що усе це родині Усика здається.
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Я скажу так, що є адекватні боксери, і у російському світі вони теж є. Те, що Повєткін почав щось там розповідати, він не розуміє взагалі нічого. Повєткін Сашкові почав дзвонити, розповідати якісь історії, що щось не так у вас, щось вам здається. Тобто, як він може знати взагалі, що у нас?,
– сказала Катерина Усик.
Катерина додала, що від початку війни в Україні, яку розпочала Росія, багато людей було, які просто включили режим ігнорування. Хоча у мирний час регулярно дзвонили та говорили про "братні народи".
"І плюс багато хто відморозився, не підтримав взагалі, нічого не написав. Тобто у мирний час були дзвінки. Зараз дивлюся — яке братнє серце, Боже мій? Все, війна розкрила всі карти, всіх людей. Боксери, не боксери – просто всіх. На жаль, такою ціною — це просто жах, але всі показали люди, хто є хто, і це, напевно, мало статися", – відповіла дружина чемпіона світу.
Поїхав, щоб принести Україні перемогу на спортивному фронті
- Олександр Усик був у теробороні столиці України. Після чого виїхав із країни заради підготовки до реваншу проти Ентоні Джошуа. Таке рішення боксера підтримала не лише його родина, а й президент України та брати Клички.
- Наразі точного підтвердження бою немає. Ведуться перемовини. Тому українець поки що не розпочав тренувальний табір.
- На поєдинок претендують одразу декілька країн – Саудівська Аравія, США, Велика Британія та інші.
- Реванш можуть перенести з червня на липень 2022 року. Все через те, що у Джошуа мало часу на підготовку до бою під керівництвом нового тренера.