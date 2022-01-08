Подвійна насолода для фанатів біатлону: склад України на змішані естафети в Обергофі

У суботу, 8 січня, двома естафетними гонками продовжиться п'ятий етап Кубка світу. Біатлоністи вийдуть на трасу у німецькому Обергофі.

Насичений день

Прихильники біатлону зможуть насолодитись відразу двома гонками – змішаною естафетою та одиночною змішаною естафетою. Україна позмагається за нагороди відразу в обох дисциплінах.

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Спершу біатлоністи вийдуть на трасу у класичній змішаній естафеті. Першими стартують чоловіки, а вже після екватора гонки позмагаються жінки. Забійником синьо-жовтої команди буде Артем Прима. А от останньою честь збірної захищатиме Юлія Джима, яка продемонструвала хорошу швидкість у спринті.

Українка матиме сьомий стартовий номер.

Склад України на змішану естафету

7–1. Артем Прима

7–2. Дмитро Підручний

7–3. Валентина Семеренко

7–4. Юлія Джима

Початок гонки о 13:15 за Києвом.

Наступною дисципліною у другий змагальний день стане одиночна змішана естафета, де стартуватимуть по одному чоловіку та жінці. Збірну Україну представлятимуть Артем Тищенко та Дар'я Блашко.

Склад на одиночну змішану естафету

8–1. Артем Тищенко

8–2. Дар'я Блашко

Як українці виступили у попередніх гонках в Обергофі

Два спринти відкрили програму п'ятого етапу Кубка світу з біатлону. Українці продемонстрували непогані результати.

У жіночій гонці найкращою стала Валентина Семеренко, яка фінішувала 13-ю. Слід відзначити швидкість Юлії Джими, яка з трьома промахами стала 21-ю.

Щодо чоловічого спринту, то Богдан Цимбал показав другий найкращий результат у кар'єрі – 19-те місце. А от капітан та лідер команди Дмитро Підручний став лише 44-м.

Стартовий сигнал гонки пролунає о 15:45.