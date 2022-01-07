Бьо-молодший: У цій ситуації стаєш параноїком
Лідер норвезької збірної поділився думками щодо позитивного тесту на коронавірус у росіянина Едуарда Латипова.
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У цій ситуації стаєш параноїком. На стадіоні я просив тренерів відійти від російської команди на кілька метрів. Ми живемо неподалік один від одного, нам доводиться триматися від росіян подалі,
– сказав Йоганнес.
Біатлоніст стурбований щодо виступів на Олімпіаді у Пекіні. За його словами, наразі спортсменам доводиться жити з постійним ризиком.
"Побачити, як літак до Пекіна летить без тебе, було б катастрофою. Як жити з цим страхом? Найбільше, що є у спортсмена, – це Олімпіада. Пропустити Ігри через позитивний тест, відчуваючи себе при цьому абсолютно здоровим і перебуваючи в прекрасній формі – жахливо", – наголосив норвежець.
Виступи норвежця у нинішньому сезоні
- Наразі Йоганнесу не вдається продемонструвати таких блискавичних виступів, як у минулому сезоні. Адже саме він став володарем великого Кришталевого глобуса у сезоні-2020/2021.
- Наразі Бьо-молодший перебуває на 7-й сходинці у заліковому рейтингу Кубку світу.
- У цьому сезоні найкращим результатом норвежця є перше місце у спринтерській гонці на етапі в французькому Ансі.
- У сезоні-2021/2022 Бьо лише двічі підіймався на п'єдестал в особистих гонках.