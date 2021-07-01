Подобається їх стиль, – батько Довбика мріє бачити сина у складі Манчестер Юнайтед

Збірна України сенсаційно вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020. Переможний гол у ворота Швеції забив Артем Довбик.

Омріяний трансфер батька Довбика

Батько Артема Довбика не стримував емоцій щастя після перемоги української збірної над шведами в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020. Він прокоментував переможний гол свого сина на полі у шотландському Глазго.

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Батько футболіста зізнався, що мріяв, щоби Шевченко випустив Артема на футбольне поле бодай на одну хвилину. Коли на полі з'явився Артем Бєсєдін – зневірився. Згодом динамівець отримав жахливу травму у боротьбі із захисником Швеції та покинув поле з допомогою медиків.

Думаю, ну, ось шанс. Ні, знову розчарування, бо вийшов Циганков. Тьому випустили на останній овертайм замість Ярмоленка. Коли коментатор Віктор Вацко почав його хвалити, було приємно. Ну, а коли Артем забив – я вже нічого не чув і не бачив. Провалився,

– емоційно промовив голова сім'ї футболіста.

Олександр Михайлович мріє, щоб син ще раз поїхав грати за кордон та навіть виділив один із топ-клубів. Ним став англійський Манчестер Юнайтед. Стиль "червоних дияволів" імпонує батькові Артема.

Довбик забив Швеції

Український футболіст має досвід виступів за кордоном. Артем вперше переїхав грати за межі України у 2016 році, перейшовши у молдовську Зарю. У період з 2018 – 2020 року виступав у Данії за Мідтьюлланн та Сеннер'юск.

Нагадаємо, що Довбик вийшов на заміну у додатковому таймі, замінивши капітана команди Андрія Ярмоленка. Артем класно увійшов у гру та загострив атакувальні дії збірної України. На 120+1 хвилині Довбик відгукнувся на ідеальну подачу з флангу від Олександра Зінченка та головою замкнув пас. 24-річний нападник не стримував емоцій на футбольному полі та змусив українських фанатів плакати від щастя. Україна – в 1/4 фіналу Євро-2020.