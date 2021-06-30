Його переможний з шаленою радістю зустріли фанати в різних містах України. Сам же хлопець родом з Черкас.

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Артем Довбик з 7 до 17 років тренувався в Черкасах

Майбутній спортсмен робив свої перші кроки в тренерській спортивній школі в рідному місті. У тренерській кімнаті всі стіни у фотокартках спортсменів. На багатьох з них – вихованець Артем Довбик.

З 7 до 17 років він тренувався в цьому місці. Тренер показав журналістам 24 каналу поле, де бігав член національної збірної. Він пригадав, хлопець був настільки здібним, що грав у команді зі старшими хлопцями.

"Він дуже багато працював над собою. Було помітно, що в нього є мрія і він ніколи не зупиниться. Хорошого футболіста і голуби побачать. Видно, що дитина прийшла талановита", – розповів тренер Сергій Ковалевич.



Тренер Сергій Ковалевич / Скриншот з відео 24 каналу

Артем Довбик грав за команди в Данії. Згодом повернувся до України у СК "Дніпро-1", за який виступає й зараз. У складі збірної відіграв 3 матчі, у перших двох на полі був кілька хвилин.

29 червня на поле вийшов уже під кінець гри, на зміну Артему Бєсєдіну, який отримав важку травму. На 120 хвилині 37 секунді Довбик забив переможний гол.

Після переможного голу про футболіста говорять всі черкащани

Зараз у Черкасах про Артема говорять усі. В місті він вже давно відомий, після того як потрапив у молодіжну збірну. Нині став національним героєм. За словами фанатів, цей гол врятував українську команду, бо після 2-годинної гри всі бомбардири були змінені або стомлені. Відтак серію пенальті наші могли б не витримати.

Батько футболіста Олександр не спав всю ніч, а наступного ранку почав приймати вітання. Чоловік відзначив, син з дитинства ганяв м’яча і сам забажав займатися футболом.

Він, мабуть, народився футболістом. Ходити ще не міг, а вже буцав м'яча ногою,

– зауважив Олександр Довбик.

Тато нападника з нетерпінням чекає наступний матч. Українська збірна зіграє в суботу, 3 липня, з Англією.

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