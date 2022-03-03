Подкопаєва: Ви розумієте, що взагалі відбувається
Титулована українська спортсменка не стала мовчати, як це робить ворожий російський народ. Лілія Подкопаєва розповіла реалії, які вже починаються та чекають на Росію у майбутньому.
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Олімпійська чемпіонка здивована тим, що росіяни не розуміють, що ця війна торкнеться не лише українців. Народ країни-агресора зазнає ще більших збитків.
"Росіяни, ви розумієте, що взагалі відбувається? Як ця війна торкнеться особисто тебе? Вона матиме жахливі економічні наслідки. Втрата роботи та скорочення. Поточна робота закриється, а нову просто не знайдеш. Ти навіть не зможеш прогодувати себе, бо рубль упаде. Також працює загроза війни у Росії", – сказав колишня гімнастка.
"Виходьте на площі своїх міст"
Подкопаєва закликала росіян не сидіти, не мовчати, а виходити на головні площі своїх міст на мітинги. Українка зазначила, що росіяни своїми протестами мають шанс зупинити війну в Україні, яку розпочали російські війська.
Тяжкі економічні наслідки – ось як це торкнеться тебе. Тому ти маєш реальний шанс зупинити це все. У будні дні о 19:00 та у вихідні о 14:00 виходьте на площі своїх міст. Ти маєш реальний шанс зупинити війну. Я розумію, ви боїтеся путіна та його репресій. Але зараз вся армія знаходиться в Україні, і ти маєш реальний шанс зупинити війну,
– закликала Подкопаєва.
Спортсменка попросила своїх підписників про максимальне поширення її відео, щоб усі росіяни дізнались, що насправді коїться в Україні. Ніяка тут не "мирна операція", а справжня війна та вбивства мирних жителів та дітей.
Звернення Лілії Подкопаєвої
- Лілія Подкопаєва проживає за кордоном, але не забуває про Батьківщину, яка переживає жахливі часи. Олімпійська чемпіонка веде активну боротьбу за справедливість в інформаційному просторі проти росіян, які не вірять у війну в Україні.
- Нагадаємо, що Подкопаєва є володаркою трьох олімпійських нагород, які усі здобула в Атланті-1996.
Текст публікації з інстаграму Лілії Подкопаєвої
Росіяни, рятуйте себе, виходьте на площі ваших міст!
По буднях 19:00. У вихідні 14:00. Головні площі ваших міст! Друзі, максимальне поширення у російських джерелах! РЕПОСТ.