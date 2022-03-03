Подкопаєва: Ви розумієте, що взагалі відбувається

Титулована українська спортсменка не стала мовчати, як це робить ворожий російський народ. Лілія Подкопаєва розповіла реалії, які вже починаються та чекають на Росію у майбутньому.

Читайте також "Толя, як ти будеш із цим жити": звернення до Тимощука, який "годує" Росію під час війни

Олімпійська чемпіонка здивована тим, що росіяни не розуміють, що ця війна торкнеться не лише українців. Народ країни-агресора зазнає ще більших збитків.

"Росіяни, ви розумієте, що взагалі відбувається? Як ця війна торкнеться особисто тебе? Вона матиме жахливі економічні наслідки. Втрата роботи та скорочення. Поточна робота закриється, а нову просто не знайдеш. Ти навіть не зможеш прогодувати себе, бо рубль упаде. Також працює загроза війни у ​​Росії", – сказав колишня гімнастка.

"Виходьте на площі своїх міст"

Подкопаєва закликала росіян не сидіти, не мовчати, а виходити на головні площі своїх міст на мітинги. Українка зазначила, що росіяни своїми протестами мають шанс зупинити війну в Україні, яку розпочали російські війська.

Тяжкі економічні наслідки – ось як це торкнеться тебе. Тому ти маєш реальний шанс зупинити це все. У будні дні о 19:00 та у вихідні о 14:00 виходьте на площі своїх міст. Ти маєш реальний шанс зупинити війну. Я розумію, ви боїтеся путіна та його репресій. Але зараз вся армія знаходиться в Україні, і ти маєш реальний шанс зупинити війну,

– закликала Подкопаєва.

Спортсменка попросила своїх підписників про максимальне поширення її відео, щоб усі росіяни дізнались, що насправді коїться в Україні. Ніяка тут не "мирна операція", а справжня війна та вбивства мирних жителів та дітей.

Звернення Лілії Подкопаєвої

Лілія Подкопаєва проживає за кордоном, але не забуває про Батьківщину, яка переживає жахливі часи. Олімпійська чемпіонка веде активну боротьбу за справедливість в інформаційному просторі проти росіян, які не вірять у війну в Україні.

Нагадаємо, що Подкопаєва є володаркою трьох олімпійських нагород, які усі здобула в Атланті-1996.

Текст публікації з інстаграму Лілії Подкопаєвої

Росіяни, рятуйте себе, виходьте на площі ваших міст!

По буднях 19:00. У вихідні 14:00. Головні площі ваших міст! Друзі, максимальне поширення у російських джерелах! РЕПОСТ.