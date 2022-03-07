Отримає по заслугам

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) звернеться до незалежної комісії з етики (Gymnastics Ethics Foundation), щоб покарати нахабного росіянина.

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Росіянин Куляк відзначився ганебним вчинком, розмістивши на майці літеру Z, якою країна-агресор позначає свої танки та іншу військову техніку під час вторгнення на територію України.

"FIG підтверджує, що звернеться у Gymnastics Ethics Foundation з проханням порушити дисциплінарне провадження відносно російського гімнаста Івана Куляка після його шокуючої поведінки на етапі Кубка світу у Досі", – зазначається у зверненні організації.

Етап Кубка світу у Досі став останнім для гімнастів з Росії та Білорусі, на якому вони мали право участі. На наступних міжнародних змаганнях атлети цих країн не зможуть виступати через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

З 7-го березня російські та білоруські спортсмени й офіційні особи, включаючи суддів, не мають права брати участь у змаганнях FIG або змаганнях, санкціонованих FIG.

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